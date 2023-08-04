Союзмолоко: отдельные потребители положительно воспринимают сокращение объёма упаковки
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
«Психологически многим покупателям так комфортнее остаться верным своему любимому бренду. Конечно, не всем потребителям это по душе, так что нужно быть бдительным и обращать внимание на объём, если он для вас важнее бренда», — подчеркнули там.
Отмечается, что отдельные потребители при этом положительно воспринимают сокращение объёма упаковки, поскольку не всегда потребителю нужен «традиционный» объём.
«В результате это приводит к сокращению объёмов продовольственных отходов», — заключили в пресс-службе.
Ранее газета «Известия» сообщила о том, что Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект, согласно которому торговые сети и магазины в России должны будут обязательно указывать цену за единицу измерения товара — за один килограмм или литр.
Отмечается, что в последнее время цена за товар на полках магазинов не меняется или становится немного ниже, а количество продукции сокращается.