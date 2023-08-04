Союзмолоко: отдельные потребители положительно воспринимают сокращение объёма упаковки

Как рассказали RT в пресс-службе Национального союза производителей молока (Союзмолоко), производитель, выбирая между повышением цен на свой товар и снижением объёма при той же цене, часто выбирает второе.

«Психологически многим покупателям так комфортнее остаться верным своему любимому бренду. Конечно, не всем потребителям это по душе, так что нужно быть бдительным и обращать внимание на объём, если он для вас важнее бренда», — подчеркнули там.

Отмечается, что отдельные потребители при этом положительно воспринимают сокращение объёма упаковки, поскольку не всегда потребителю нужен «традиционный» объём.

«В результате это приводит к сокращению объёмов продовольственных отходов», — заключили в пресс-службе.

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект, согласно которому торговые сети и магазины в России должны будут обязательно указывать цену за единицу измерения товара — за один килограмм или литр.

Отмечается, что в последнее время цена за товар на полках магазинов не меняется или становится немного ниже, а количество продукции сокращается.