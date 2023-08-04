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Союзмолоко: отдельные потребители положительно воспринимают сокращение объёма упаковки

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Анастасия Румянцева
Как рассказали RT в пресс-службе Национального союза производителей молока (Союзмолоко), производитель, выбирая между повышением цен на свой товар и снижением объёма при той же цене, часто выбирает второе.
Союзмолоко: отдельные потребители положительно воспринимают сокращение объёма упаковки
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Психологически многим покупателям так комфортнее остаться верным своему любимому бренду. Конечно, не всем потребителям это по душе, так что нужно быть бдительным и обращать внимание на объём, если он для вас важнее бренда», — подчеркнули там.

Отмечается, что отдельные потребители при этом положительно воспринимают сокращение объёма упаковки, поскольку не всегда потребителю нужен «традиционный» объём.

«В результате это приводит к сокращению объёмов продовольственных отходов», — заключили в пресс-службе. 

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект, согласно которому торговые сети и магазины в России должны будут обязательно указывать цену за единицу измерения товара — за один килограмм или литр.

Отмечается, что в последнее время цена за товар на полках магазинов не меняется или становится немного ниже, а количество продукции сокращается.

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