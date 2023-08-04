Глава Минздрава Самарской области опроверг информацию о своём задержании

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян опроверг информацию о своём задержании.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе регионального Минздрава, которое привело заявление министра.

«Вчера, 3 августа, я был вызван в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, поступившего в адрес правоохранительных органов», — указал он.

По его словам, после опроса и в связи с окончанием очередного отпуска он вновь приступил к исполнению своих должностных обязанностей.

«Нахожусь на рабочем месте», — приводит слова Беняна пресс-служба.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев задержаны по делу о мошенничестве.