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Глава Минздрава Самарской области опроверг информацию о своём задержании

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян опроверг информацию о своём задержании.
Глава Минздрава Самарской области опроверг информацию о своём задержании
  • РИА Новости
  • © Сергей Тарасов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе регионального Минздрава, которое привело заявление министра.

«Вчера, 3 августа, я был вызван в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, поступившего в адрес правоохранительных органов», — указал он.

По его словам, после опроса и в связи с окончанием очередного отпуска он вновь приступил к исполнению своих должностных обязанностей.

«Нахожусь на рабочем месте», — приводит слова Беняна пресс-служба.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев задержаны по делу о мошенничестве.

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