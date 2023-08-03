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Хинштейн: в Самарской области задержали главу Минздрава региона

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что глава Минздрава Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев задержаны по делу о мошенничестве.
Хинштейн: в Самарской области задержали главу Минздрава региона
  • РИА Новости

«Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев задержаны по уголовному делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях», — написал он в своём Telegram.

По его словам, расследование ведёт УМВД Самары.

Депутат добавил, что Бенян стал уже вторым по счёту областным министром, который попал в поле зрения правоохранительных органов. В апреле, по его словам, был арестован министр строительства Николай Плаксин. Ко всему прочему, арестованы были главы и других региональных ведомств.

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