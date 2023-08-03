Хинштейн: в Самарской области задержали главу Минздрава региона
- РИА Новости
«Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев задержаны по уголовному делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях», — написал он в своём Telegram.
По его словам, расследование ведёт УМВД Самары.
Депутат добавил, что Бенян стал уже вторым по счёту областным министром, который попал в поле зрения правоохранительных органов. В апреле, по его словам, был арестован министр строительства Николай Плаксин. Ко всему прочему, арестованы были главы и других региональных ведомств.