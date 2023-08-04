В Москве служба занятости помогла 70 тысячам горожан пройти профтестирование

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве служба занятости помогла 70 тыс. горожан пройти профориентацию и разработать карьерную стратегию.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.

По словам Собянина, больше всего за этими услугами обращались молодёжь и горожане среднего возраста.

Для них существует более 200 инструментов оценки профессиональных навыков. Их можно посмотреть в центрах «Моя работа» и «Моя карьера».

Ранее сообщалось, что в Приволжском федеральном округе (ПФО) среднемесячная заработная плата в январе — июле 2023 года составила 50 892 рубля.