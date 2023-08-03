Узнать больше

В ПФО среднемесячная зарплата составила 50 892 рубля

Короткая ссылка
В Приволжском федеральном округе (ПФО) среднемесячная заработная плата в январе — июле 2023 года составила 50 892 рубля.
В ПФО среднемесячная зарплата составила 50 892 рубля
  • Gettyimages.ru
  • © AlxeyPnferov

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на Росстат.

Самая большая зарплата в ПФО — в Татарстане, где в январе — июле текущего года она составила 57 490 рублей. По сравнению с аналогичным периодом показатель вырос на 16,4%.

Второе место в рейтинге занимает Пермский край с зарплатой в размере 55 612 рублей, третье — Башкирия с зарплатой в размере 52 658 рублей.

Ранее в «Авито Работа» рассказали, что в июле больше всего увеличилось количество вакансий в сфере управления персоналом — в 3,7 раза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить