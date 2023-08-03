В ПФО среднемесячная зарплата составила 50 892 рубля

В Приволжском федеральном округе (ПФО) среднемесячная заработная плата в январе — июле 2023 года составила 50 892 рубля.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на Росстат.

Самая большая зарплата в ПФО — в Татарстане, где в январе — июле текущего года она составила 57 490 рублей. По сравнению с аналогичным периодом показатель вырос на 16,4%.

Второе место в рейтинге занимает Пермский край с зарплатой в размере 55 612 рублей, третье — Башкирия с зарплатой в размере 52 658 рублей.

Ранее в «Авито Работа» рассказали, что в июле больше всего увеличилось количество вакансий в сфере управления персоналом — в 3,7 раза.