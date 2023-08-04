Депутат Вторыгина: вопрос повышения рождаемости в России по-прежнему стоит остро
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«В настоящее время в нашей стране вопрос повышения рождаемости по-прежнему стоит остро. При этом воспитание сразу двух, трёх, четырёх или даже пяти детей — это не только счастье, но и колоссальная физическая, моральная и финансовая нагрузка на родителей», — считает депутат.
По её мнению, уход за детьми, внимательное отношение к их развитию требуют «колоссальной самоотдачи со стороны родителей и родственников, и в этой ситуации в трудную минуту поддержка со стороны государства особенно ценна».
«Это особенно актуально для небогатых регионов России, где расходы на ЖКУ составляют значительную часть семейного бюджета, а уровень заработной платы не дотягивает до среднего по стране», — заметила Вторыгина.
Ранее в России предложили выплачивать 1 млн рублей за рождение пятерняшек.