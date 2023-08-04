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Юрист Соловьёв объяснил правовое обоснование сокращения рабочего дня при жаре

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Анастасия Белоусова
Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, в беседе с RT прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова обязать работодателя сокращать рабочий день по требованию сотрудника при определённых высоких температурах в рабочем помещении.
Юрист Соловьёв объяснил правовое обоснование сокращения рабочего дня при жаре
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  • © Liubomyr Vorona

«На сегодняшний день вопросы сокращения рабочего дня и предоставления дополнительных перерывов при высоких температурах разрешены в ряде действующих нормативных актов. Проблема в том, насколько данные предписания отражаются в трудовых договорах и контрактах и насколько о них осведомлены работники», — отмечает юрист.

По его словам, эти требования должны содержаться в разделе «Условия труда» «хотя бы в виде отсылочной нормы».

«Что касается данной инициативы, то логично было бы предусмотреть аналогичное сокращение и при низких температурах, что точно будет востребовано в ряде дальневосточных и заполярных субъектов нашей страны», — добавил Соловьёв.

Ранее стало известно, что в России могут обязать сокращать рабочий день во время жары в ряде случаев.

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