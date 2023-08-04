СК Тувы возбудил дело об убийстве новорождённого отцом в больнице Кызыла
- © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Об этом сообщает сайт СУ СК России по региону.
Уточняется, что ребёнок скончался в реанимационном отделении больницы от полученного тяжкого телесного повреждения.
По факту смерти новорождённого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего).
«Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту гибели мальчика в детском оздоровительном лагере имени Лаптева в Челябинской области.