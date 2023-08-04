СК Тувы возбудил дело об убийстве новорождённого отцом в больнице Кызыла

Местный житель Республики Тува обвиняется в убийстве новорождённого, которое он совершил, уронив ребёнка на пол во время ссоры с сожительницей.

Об этом сообщает сайт СУ СК России по региону.

Уточняется, что ребёнок скончался в реанимационном отделении больницы от полученного тяжкого телесного повреждения.

По факту смерти новорождённого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего).

«Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту гибели мальчика в детском оздоровительном лагере имени Лаптева в Челябинской области.