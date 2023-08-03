В Екатеринбурге полиция ищет родителей оставленной отцом на детской площадке девочки
Об этом в разговоре с URA.RU рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, 2 августа в Орджоникидзевском районе города во дворе по улице Баумана, 51, жильцы заметили девочку, которая долгое время находилась одна.
«Представители МВД установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил её одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернётся за ней, но не вернулся», — уточнил Горелых.
Девочку временно поместили в приют. Полицейские ведут розыск её родителей. По городу распространены ориентировки с приметами ребёнка.
Ранее сообщалось, что полицейские ищут шестилетнюю девочку, которая, предположительно, ушла с детской площадки в городе Шахты Ростовской области с неизвестным мужчиной.