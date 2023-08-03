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В Екатеринбурге полиция ищет родителей оставленной отцом на детской площадке девочки

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В Екатеринбурге разыскивают родителей пятилетней девочки, которую отец забрал на велосипедную прогулку и оставил на детской площадке.

Об этом в разговоре с URA.RU рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, 2 августа в Орджоникидзевском районе города во дворе по улице Баумана, 51, жильцы заметили девочку, которая долгое время находилась одна.

«Представители МВД установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил её одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернётся за ней, но не вернулся», — уточнил Горелых.

Девочку временно поместили в приют. Полицейские ведут розыск её родителей. По городу распространены ориентировки с приметами ребёнка.

Ранее сообщалось, что полицейские ищут шестилетнюю девочку, которая, предположительно, ушла с детской площадки в городе Шахты Ростовской области с неизвестным мужчиной.

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