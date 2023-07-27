Бастрыкин взял на контроль дело о смерти мальчика в лагере в Челябинской области

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту гибели мальчика в детском оздоровительном лагере имени Лаптева в Челябинской области.

О ходе работ по делу Бастрыкину доложит начальник регионального управления СКР Пётр Решетников, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центрального аппарата ведомства.

«Бастрыкин поручил Решетникову доложить о предварительных результатах расследования уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СК России.

Ранее сообщалось, что ребёнок 2012 года рождения умер в детском оздоровительном лагере имени Лаптева из-за внезапной остановки дыхания.