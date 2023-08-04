Тела двух человек нашли в реке Чечуй в Иркутской области

В Киренском районе Иркутской области в реке Чечуй обнаружили тела мужчины и женщины. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«Сегодня ночью в отдел полиции поступила информация об обнаружении в реке Чечуй тела человека», — отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства.

Уточняется, что полицейские и следователи подтвердили обнаружение тел мужчины и женщины.

Ранее, 15 июля, в этом месте, отправившись на рыбалку, пропала семейная пара и их пятилетний внук. Они должны были вернуться 17 июля, однако этого не произошло.

«После этого поисковая группа из числа полицейских и спасателей отряда «Северный» нашла их перевернувшуюся моторную лодку», — утверждается в сообщении.

Ранее стало известно, что родители двух маленьких девочек, потерявшихся весной в Яшкинском районе Кемеровской области на несколько дней, пойдут под суд.

Также сообщалось, что мужчина из Иркутска умер, пока катался на банане по Чёрному морю в Анапе, у него случился сердечный приступ.