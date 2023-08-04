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Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США

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Для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие подобные разработки в США на пять-десять лет.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика ГосМКБ «Вымпел».

«В России разработки ракет «воздух-воздух» пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в отличие от США, разработка и испытания данной ракеты в России проведены «в кратчайшие сроки».

Ранее Минобороны России получило партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Также в «Ростехе» заявили, что к поставкам в ВС России готовится колёсная самоходная гаубица «Мальва».

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