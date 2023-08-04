Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика ГосМКБ «Вымпел».
«В России разработки ракет «воздух-воздух» пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в отличие от США, разработка и испытания данной ракеты в России проведены «в кратчайшие сроки».
Ранее Минобороны России получило партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31.
Также в «Ростехе» заявили, что к поставкам в ВС России готовится колёсная самоходная гаубица «Мальва».