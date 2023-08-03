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Врач Воробьёва: при использовании кондиционера есть вероятность заболеть из-за перепада температур

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Заведующая отделением терапии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Татьяна Воробьёва предостерегла от резкого снижения температуры в помещении при помощи кондиционера. По её словам, из-за перепадов температур в жару легко заболеть.
Врач Воробьёва: при использовании кондиционера есть вероятность заболеть из-за перепада температур
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  • © bymuratdeniz

Температуру кондиционера нужно устанавливать на семь градусов ниже той, что за окном, не более, сообщила врач в разговоре с РИАМО.

Самое главное — понижать температуру в помещении постепенно. При этом нельзя находиться под прямыми потоками холодного воздуха, подчеркнула Воробьёва.

Она также посоветовала с осторожностью пить холодные напитки и воздержаться от алкоголя.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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