Врач Воробьёва: при использовании кондиционера есть вероятность заболеть из-за перепада температур
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Температуру кондиционера нужно устанавливать на семь градусов ниже той, что за окном, не более, сообщила врач в разговоре с РИАМО.
Самое главное — понижать температуру в помещении постепенно. При этом нельзя находиться под прямыми потоками холодного воздуха, подчеркнула Воробьёва.
Она также посоветовала с осторожностью пить холодные напитки и воздержаться от алкоголя.
Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.