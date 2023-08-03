Врач Воробьёва посоветовала носить одежду из льна и хлопка в жару

Заведующая отделением терапии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Татьяна Воробьёва рассказала, что жаркую погоду легче переносить в правильно подобранной одежде.

В жаркую погоду лучше носить одежду из лёгких натуральных тканей, таких как лён или хлопок, сообщила она в беседе с РИАМО.

«Желательно прикрывать как можно больше тела, чтобы организму было проще сохранить температурный баланс», — отметила Воробьёва.

Она также напомнила, что летом обязательно нужно носить головные уборы, чтобы избежать теплового и солнечного ударов.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при Правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.