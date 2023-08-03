Президент России Владимир Путин призвал делать упор на российское производство без отказа от импорта.

Соответствующее заявление российский лидер сделал во время переговоров с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Как он указал, очевидно, что Россия не может, да и не должна отказываться от импорта

«Но какие-то базовые вещи, если уж мы сами потребляем, они должны быть ориентированы на отечественного производителя», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.