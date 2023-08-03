Узнать больше

Адвокат Позен посоветовала не доверять звонкам от «банковских служащих»

Короткая ссылка
Управляющий партнёр Адвокатского Бюро города Москвы «Позен и Партнёры» Марина Позен рассказала, что делать, чтобы не стать жертвой мошенников, которые в телефонном разговоре представляются банковскими служащими.

В разговоре с сайтом «Газета.Ru» она посоветовала, прежде всего, не доверять словам собеседника, перезванивать в банк для уточнения информации.

Следует обращать внимание и на то, с какого номера поступает звонок. Мошенники обычно звонят с неизвестных номеров, отметила Позен.

«Ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои данные по телефону. Если по телефону просят вас сообщить личные данные, реквизиты карты и цифровые коды из смс — это звонок от злоумышленников», — сказала эксперт.

Она также порекомендовала не устанавливать на свой телефон подозрительные приложения.

Ранее сообщалось, что мошенники предлагают россиянам доход в размере до 360 тыс. рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить