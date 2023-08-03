Адвокат Позен посоветовала не доверять звонкам от «банковских служащих»

Управляющий партнёр Адвокатского Бюро города Москвы «Позен и Партнёры» Марина Позен рассказала, что делать, чтобы не стать жертвой мошенников, которые в телефонном разговоре представляются банковскими служащими.

В разговоре с сайтом «Газета.Ru» она посоветовала, прежде всего, не доверять словам собеседника, перезванивать в банк для уточнения информации.

Следует обращать внимание и на то, с какого номера поступает звонок. Мошенники обычно звонят с неизвестных номеров, отметила Позен.

«Ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои данные по телефону. Если по телефону просят вас сообщить личные данные, реквизиты карты и цифровые коды из смс — это звонок от злоумышленников», — сказала эксперт.

Она также порекомендовала не устанавливать на свой телефон подозрительные приложения.

Ранее сообщалось, что мошенники предлагают россиянам доход в размере до 360 тыс. рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах.