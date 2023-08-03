Адвокат Позен посоветовала не доверять звонкам от «банковских служащих»
В разговоре с сайтом «Газета.Ru» она посоветовала, прежде всего, не доверять словам собеседника, перезванивать в банк для уточнения информации.
Следует обращать внимание и на то, с какого номера поступает звонок. Мошенники обычно звонят с неизвестных номеров, отметила Позен.
«Ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои данные по телефону. Если по телефону просят вас сообщить личные данные, реквизиты карты и цифровые коды из смс — это звонок от злоумышленников», — сказала эксперт.
Она также порекомендовала не устанавливать на свой телефон подозрительные приложения.
Ранее сообщалось, что мошенники предлагают россиянам доход в размере до 360 тыс. рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах.