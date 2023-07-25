Узнать больше

ВТБ: мошенники предлагают россиянам деньги за просмотры интернет-магазинов

Короткая ссылка
Мошенники предлагают доход в размере до 360 тыс. рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах.
ВТБ: мошенники предлагают россиянам деньги за просмотры интернет-магазинов
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan-balvan

Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

«По данным ВТБ, россиянам стали поступать сообщения в мессенджерах с зарубежного номера телефона», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что мошенники предлагают просматривать товары в интернет-магазине, за что гарантируют выплаты до 30 тыс. рублей в день и до 360 тыс. в месяц.

Ранее руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал о шпионских ссылках, с помощью которых мошенники могут получить доступ к геолокации смартфона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить