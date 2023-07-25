ВТБ: мошенники предлагают россиянам деньги за просмотры интернет-магазинов
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Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.
«По данным ВТБ, россиянам стали поступать сообщения в мессенджерах с зарубежного номера телефона», — приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что мошенники предлагают просматривать товары в интернет-магазине, за что гарантируют выплаты до 30 тыс. рублей в день и до 360 тыс. в месяц.
Ранее руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал о шпионских ссылках, с помощью которых мошенники могут получить доступ к геолокации смартфона.