ВТБ: мошенники предлагают россиянам деньги за просмотры интернет-магазинов

Мошенники предлагают доход в размере до 360 тыс. рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах.

Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

«По данным ВТБ, россиянам стали поступать сообщения в мессенджерах с зарубежного номера телефона», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что мошенники предлагают просматривать товары в интернет-магазине, за что гарантируют выплаты до 30 тыс. рублей в день и до 360 тыс. в месяц.

Ранее руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал о шпионских ссылках, с помощью которых мошенники могут получить доступ к геолокации смартфона.