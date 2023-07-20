Киберэксперт Бедеров: мошенники могут получать доступ к геолокации с помощью шпионских ссылок
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При активации «следящая» ссылка направляет пользователя на веб-ресурс с технологиями, с помощью которых можно определить его местоположение, сообщил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».
Следящие ссылки создаются при помощи специальных сервисов типа Seeker, Trape, TrackUrl и не только, объяснил Бедеров.
«Функциональность некоторых из них предполагает создание ссылок, которые скрыто активируют камеру устройства или микрофоны. Полученные таким способом файлы отправляются на серверы, к которым есть доступ у злоумышленников», — предупредил эксперт.
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