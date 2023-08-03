Песков: чиновникам нужно использовать простой русский язык

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чиновникам надо отказаться от птичьего языка с канцеляризмами и всегда использовать простой русский язык.

«Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на птичьем языке. И когда чиновник выступает, например, по телевизору и пытается людям что-то рассказать, люди иногда от этого просто расстраиваются. И это то, что я не люблю. Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказывать», — цитирует Пескова Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования России разработало проект федерального закона о цифровом словарном фонде русского языка.

Также появилась информация, что в России для должностных лиц создадут словари иностранных заимствований, не имеющих аналогов в русском языке, с указанием их значения и сферы использования. Их будут издавать раз в пять лет в электронном виде.