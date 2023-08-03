Узнать больше

В Надыме перед судом предстанет преступная группировка за распространение наркотиков

Короткая ссылка
В суде рассмотрят уголовное дело по факту незаконного распространения наркотических средств в составе организованной преступной группы в Надыме (ЯНАО).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Уточняется, что 19-летний и несовершеннолетний фигуранты в январе — феврале получали наркотические средства у организатора и устраивали тайники с закладками на территории Надыма.

«В ходе предварительного следствия установлена доказательственная база по 26 эпизодам их преступной деятельности», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в районном суде Перми рассмотрят уголовное дело по факту организации сети подпольных казино в Мотовилихинском и Ленинском районах города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить