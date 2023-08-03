В Надыме перед судом предстанет преступная группировка за распространение наркотиков

В суде рассмотрят уголовное дело по факту незаконного распространения наркотических средств в составе организованной преступной группы в Надыме (ЯНАО).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Уточняется, что 19-летний и несовершеннолетний фигуранты в январе — феврале получали наркотические средства у организатора и устраивали тайники с закладками на территории Надыма.

«В ходе предварительного следствия установлена доказательственная база по 26 эпизодам их преступной деятельности», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в районном суде Перми рассмотрят уголовное дело по факту организации сети подпольных казино в Мотовилихинском и Ленинском районах города.