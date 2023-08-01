В Перми перед судом предстанут организаторы подпольных казино

В районном суде Перми рассмотрят уголовное дело по факту организации сети подпольных казино в Мотовилихинском и Ленинском районах города.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Пермского края.

По версии ведомства, обвиняемые организовали незаконные игорные дома, приобрели и установили 15 игровых автоматов. Администраторами были три девушки.

«Правом входа в казино и участия в игорной деятельности обладали только лица, ранее известные владельцам казино», — отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу жителя Челябинской области, державшего девушку взаперти 14 лет.