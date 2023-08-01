В Перми перед судом предстанут организаторы подпольных казино
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Пермского края.
По версии ведомства, обвиняемые организовали незаконные игорные дома, приобрели и установили 15 игровых автоматов. Администраторами были три девушки.
«Правом входа в казино и участия в игорной деятельности обладали только лица, ранее известные владельцам казино», — отметили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу жителя Челябинской области, державшего девушку взаперти 14 лет.