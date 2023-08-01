Узнать больше

В Перми перед судом предстанут организаторы подпольных казино

Короткая ссылка
В районном суде Перми рассмотрят уголовное дело по факту организации сети подпольных казино в Мотовилихинском и Ленинском районах города.
В Перми перед судом предстанут организаторы подпольных казино
  • Gettyimages.ru
  • © Michał Chodyra

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Пермского края.

По версии ведомства, обвиняемые организовали незаконные игорные дома, приобрели и установили 15 игровых автоматов. Администраторами были три девушки.

«Правом входа в казино и участия в игорной деятельности обладали только лица, ранее известные владельцам казино», — отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу жителя Челябинской области, державшего девушку взаперти 14 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить