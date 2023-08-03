Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил расширить сроки выплат детского пособия

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов отправил на отзыв в кабмин законопроект о сохранении выплат по уходу за ребёнком вплоть до момента зачисления его в детский сад.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно его предложению, соответствующие дополнения надо внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Таким образом, право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком будет сохраняться не до достижения им полутора лет, а до момента зачисления в детский сад.

«Законопроект обяжет Соцфонд выплачивать пособие ровно до того момента, как ребёнку будет предоставлено место в детском саду», — указал Чернышов.

По его словам, данный закон будет особенно важен для матерей-одиночек, которые вынуждены полагаться только на пособие.

Ранее президент России Владимир Путин призвал продолжать выплачивать пособие на ребёнка независимо от дохода семьи.