Кардиолог Османов: боли в области сердца могут возникать при остеохондрозе
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«Кроме того, межрёберная невралгия может вызывать болевые ощущения, которые ошибочно принимаются за кардиалгию. Заболевания пищевода и поджелудочной железы, психоэмоциональные перегрузки, вызванные чрезмерным стрессом или депрессией, также могут стать причиной болевого синдрома в области сердца», — сказал эксперт в беседе с Life.ru.
По его словам, в таких случаях важно обратиться к врачу, который поставит диагноз и назначит лечение.
«Как правило, сердечная боль сопровождается такими симптомами, как слабость, потливость, сердцебиение, нехватка воздуха и тревога», — пояснил Османов.
Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.