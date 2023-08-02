Суд в Петербурге вынес решение по делу пронёсшей шпаргалку на ЕГЭ школьницы
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов города.
Как уточняется в сообщении, ранее девочка не привлекалась к административной ответственности, а также признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Ранее сообщалось, что городской суд Набережных Челнов признал местного жителя виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему неделю ареста.
Также учительницу в Красноярске оштрафовали на 10 тысяч рублей за стрижку чёлки школьнику.