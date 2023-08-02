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Суд в Петербурге вынес решение по делу пронёсшей шпаргалку на ЕГЭ школьницы

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Школьница из Санкт-Петербурга оказалась в суде из-за шпаргалки, которую она пронесла в мае на Единый государственный экзамен по литературе в школу №51 Петроградского района. Мировой суд объявил ученице устное замечание.
Суд в Петербурге вынес решение по делу пронёсшей шпаргалку на ЕГЭ школьницы
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов города.

Как уточняется в сообщении, ранее девочка не привлекалась к административной ответственности, а также признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Ранее сообщалось, что городской суд Набережных Челнов признал местного жителя виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему неделю ареста.

Также учительницу в Красноярске оштрафовали на 10 тысяч рублей за стрижку чёлки школьнику.

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