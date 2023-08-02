Три человека всё ещё находятся в больнице после ЧП с украинской ракетой в Таганроге
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Ростовской области.
«Их состояние оценивается как средней степени тяжести», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что у всех пациентов наблюдается положительная динамика.
Согласно информации агентства, за медицинской помощью обратились 22 человека, десять из них были госпитализированы.
28 июля в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, её обломки упали в Ростовской области на территории Таганрога.
Позднее губернатор области Василий Голубев заявил, что пострадавшие в результате взрыва в Таганроге получат выплаты.