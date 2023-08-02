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Три человека всё ещё находятся в больнице после ЧП с украинской ракетой в Таганроге

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Три человека продолжают лечение в больнице Таганрога после инцидента с падением украинской ракеты, сбитой системой противовоздушной обороны (ПВО) России.
Три человека всё ещё находятся в больнице после ЧП с украинской ракетой в Таганроге
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Ростовской области.

«Их состояние оценивается как средней степени тяжести», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что у всех пациентов наблюдается положительная динамика.

Согласно информации агентства, за медицинской помощью обратились 22 человека, десять из них были госпитализированы.

28 июля в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, её обломки упали в Ростовской области на территории Таганрога.

Позднее губернатор области Василий Голубев заявил, что пострадавшие в результате взрыва в Таганроге получат выплаты.

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