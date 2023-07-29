Узнать больше

Губернатор Ростовской области: пострадавшие при взрыве в Таганроге получат выплаты

Короткая ссылка
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что пострадавшие в результате взрыва в Таганроге получат выплаты.
Губернатор Ростовской области: пострадавшие при взрыве в Таганроге получат выплаты
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«До окончания разбора завалов на месте дежурят медики. Пострадавшие получат выплаты», — отметил глава региона.

Также губернатор подчеркнул, что специалисты продолжат следственные действия на месте происшествия и после их завершения начнётся разбор завалов.

«Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно», — добавил он.

Ранее глава администрации Таганрога Андрей Фатеев подписал постановление о введении режима ЧС в районе взрыва и проведении восстановительных работ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить