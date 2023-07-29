Губернатор Ростовской области: пострадавшие при взрыве в Таганроге получат выплаты

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что пострадавшие в результате взрыва в Таганроге получат выплаты.

Об этом он написал в своём Telegram.

«До окончания разбора завалов на месте дежурят медики. Пострадавшие получат выплаты», — отметил глава региона.

Также губернатор подчеркнул, что специалисты продолжат следственные действия на месте происшествия и после их завершения начнётся разбор завалов.

«Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно», — добавил он.

Ранее глава администрации Таганрога Андрей Фатеев подписал постановление о введении режима ЧС в районе взрыва и проведении восстановительных работ.