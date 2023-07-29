Губернатор Ростовской области: пострадавшие при взрыве в Таганроге получат выплаты
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«До окончания разбора завалов на месте дежурят медики. Пострадавшие получат выплаты», — отметил глава региона.
Также губернатор подчеркнул, что специалисты продолжат следственные действия на месте происшествия и после их завершения начнётся разбор завалов.
«Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно», — добавил он.
Ранее глава администрации Таганрога Андрей Фатеев подписал постановление о введении режима ЧС в районе взрыва и проведении восстановительных работ.