Старовойт: добровольцам территориальной самообороны Курской области выдали оружие
- AP
Об этом он сообщил в своём Telegram.
По его словам, в течение нескольких месяцев в регионе прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием.
«Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», — указал губернатор.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил вооружение отрядов самообороны в приграничье необходимостью защиты от украинских атак.
2 августа глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что добровольцам территориальной самообороны региона выдали оружие.