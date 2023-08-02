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Старовойт: добровольцам территориальной самообороны Курской области выдали оружие

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что добровольцам территориальной самообороны Курской области выдали оружие.
Старовойт: добровольцам территориальной самообороны Курской области выдали оружие
  • AP

Об этом он сообщил в своём Telegram.

По его словам, в течение нескольких месяцев в регионе прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием.

«Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», — указал губернатор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил вооружение отрядов самообороны в приграничье необходимостью защиты от украинских атак.

2 августа глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что добровольцам территориальной самообороны региона выдали оружие.

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