Песков объяснил вооружение отрядов самообороны в приграничье необходимостью защиты от ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил вооружение отрядов самообороны в приграничье необходимостью защиты от украинских атак.

По его словам, в данном вопросе важно, чтобы вооружение добровольцев велось в соответствии с законодательством и в рамках той фактической обстановки, которая складывается в конкретном приграничном регионе.

«И эта мера, которая необходима на фоне... на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков заявил, что выдача оружия отрядам самообороны в Белгородской области осуществляется под тщательным контролем и в рамках предусмотренных для этого механизмов.

2 августа глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что добровольцам территориальной самообороны региона выдали оружие.