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Гладков: добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что добровольцам территориальной самообороны региона выдали оружие.
Гладков: добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, бойцам самообороны выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.

«Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны. Ситуация продолжает быть сложной», — сказал Гладков во время церемонии вручения.

В июле Гладков заявлял, что батальоны территориальной обороны в регионе, расположенные вдоль границы с Украиной, получат оружие.

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