Гладков: добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что добровольцам территориальной самообороны региона выдали оружие.

Как сообщает ТАСС, бойцам самообороны выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.

«Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны. Ситуация продолжает быть сложной», — сказал Гладков во время церемонии вручения.

В июле Гладков заявлял, что батальоны территориальной обороны в регионе, расположенные вдоль границы с Украиной, получат оружие.