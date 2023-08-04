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Треть россиян считают города Кавказских Минеральных Вод наиболее подходящими для ЗОЖ

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RT
Треть россиян (32%) считают города Кавказских Минеральных Вод наиболее подходящими для ведения здорового образа жизни.

На втором месте, согласно опросу сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» совместно с медицинским онлайн-сервисом СберЗдоровье, Сочи — его назвали 19% респондентов, на третьем — Москва (18%).

12% респондентов проголосовали за Калининград, по 11% — за Краснодар и Санкт-Петербург. 7% опрошенных отметили Казань. Также в топ-10 городов для здорового образа жизни вошли Владивосток (6%), Ростов-на-Дону (4%) и Нижний Новгород (4%).

Среди критериев выбора городов (ответ на вопрос подразумевал множественный выбор) на первом месте оказались места для прогулок или тропы здоровья — такое условие отметили 55% респондентов. 53% опрошенных считают, что в городе должно быть много деревьев и зелени. Чуть меньше (51%) указывают на важность климата, который позволяет заниматься спортом на улице.

Свежий воздух выделили 47% участников опроса, возможность питаться здоровой едой — 41%, большое количество мест для занятий спортом — 36%. Интересно, что инфраструктуру для спорта чаще отмечали у Москвы и Санкт-Петербурга.

Всего с исследовании приняли участие 3400 респондентов из всех регионов страны. 

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