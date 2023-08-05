При покупке авто с пробегом из-за рубежа россиянам стоит изучить аукционный лист

Аналитики «Автотеки» рассказали RT, как безопасно приобрести автомобиль с пробегом из-за границы. По словам экспертов, к достоинствам таких машин относятся современное техническое оснащение, а также разнообразие комплектаций. При этом покупатель может столкнуться с долгим оформлением документов и проблемами с таможней, предупредили в сервисе.

«Существует несколько вариантов, где найти и выбрать авто с пробегом из-за рубежа. Например, желаемую модель можно искать на проверенных зарубежных аукционах. Такой способ схож со стандартным поиском авто на российских платформах: у каждой выставленной модели есть описание, в котором уже есть информация о её основных особенностях и пакете доступных документов», — объяснили специалисты.

Аналитики подчеркнули, что в данном случае стоит учитывать следующее: авто с пробегом из-за рубежа недостаточно выбрать и оплатить — его ещё необходимо доставить из другой страны.

«Например, выбор, проверку и оформление документов, а также транспортировку можно доверить посреднику. Он заботливо «проведёт» ваше авто до границы, соберёт и проверит все необходимые бумаги. Выбрав лёгкий путь, готовьтесь отдать посреднику значительный процент от сделки за оплату его услуг», — заявили эксперты.

Если же вы решили заняться перевозкой самостоятельно, то приготовьтесь «погрузиться в долгосрочный и щепетильный процесс», подчеркнули в сервисе.

«После того как вы определились с моделью, необходимо будет выбрать конкретный экземпляр и начать проверку документов. Также обратите внимание на аукционный лист — его стоит внимательно перевести и изучить. Этот документ содержит информацию об особенностях выбранного образца. В большинстве стран данные вносятся местным инспектором, и им можно полностью довериться. Аналогом отечественного ПТС является RC — Registration Certificate», — отмечается в предоставленном RT документе.

Также при покупке автомобиля важно проверить серийный номер владельца, дату регистрации, регион, в котором было зарегистрировано транспортное средство, и тип топлива.

«Любые внешние и внутренние модификации должны быть корректно указаны в RC. В некоторых странах можно посмотреть накладную (Invoice), подтверждающую подлинность покупки автомобиля предыдущим владельцем. Перед покупкой необходимо совершить осмотр машины. Конечно, лучше лично приехать и проверить будущую покупку, но если такой возможности нет, то стоит всё же попросить проверенного человека выехать на осмотр или хотя бы договориться о видеозвонке с продавцом», — рекомендуют аналитики.

Далее стоит решить, как машина будет добираться до страны назначения. В случае если у покупателя не получается лично «отогнать» авто, то можно найти автовоз.

«После того как вы заплатите все пошлины и машина прибудет в Россию, остаётся дело за малым — поставить её на учет в ГИБДД и получить СТС. При этом необходимо иметь на руках СБКТС — свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, свидетельствующее о соответствии автомобиля требованиям техрегламента страны», — подчёркивается в материале.

Отмечается, что другой распространённый вариант онлайн-подбора автомобиля с пробегом из-за границы — выбор нужного экземпляра сразу на отечественных платформах. Профессиональные продавцы приобретают машину из-за рубежа и выставляют автомобили с зарубежных аукционов уже со всеми оформленными документами.

«Если выбор марки и модели ничем не отличается от стандартного процесса, то исследованию истории авто стоит уделить особое внимание. Помимо информации об участии в зарубежных аварийных аукционах, позволяющей обратить дополнительное внимание на соответствие реальных и заявленных продавцом характеристик, будет указана (в документах. — RT) информация о дате участия, стране, в которой автомобиль был размещён на аукционе, фото состояния авто на момент его размещения. Пока эта функция доступна для машин, продаваемых на аукционах в США, Великобритании, ОАЭ, Канаде, Испании, Финляндии и Ирландии», — заключили в сервисе.

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