Автоэксперт Кадаков назвал преимущества программы льготного автокредитования в России

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Анастасия Румянцева
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал возобновление программы льготного автокредитования для отдельных категорий граждан.
Автоэксперт Кадаков назвал преимущества программы льготного автокредитования в России
  • РИА Новости

Как подчеркнул специалист, любая программа поддержки конечного потребителя — «очень хороший инструмент».

По словам эксперта, она помогает и покупателям, и производителям. Кроме того, как добавил Кадаков, «эти деньги не дарятся, а возвращаются в казну». 

«Поскольку всё работает: производство, поставщики, смежники, дилеры, сервис. Все эти деньги возвращаются в казну в виде налогов разных уровней. Не одномоментно, но постепенно возвращаются обратно. Получается, что эта история выгодна всем: покупателям, производителю и в конце концов государству», — заключил собеседник RT. 

Ранее в Минпромторге России сообщили о возобновлении программы льготного автокредитования для отдельных категорий граждан.

Согласно заявлению ведомства, взять кредит на машину на льготных условиях смогут медработники, представители сферы образования, а также мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, которые принимают участие в СВО, и члены их семей.

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