В Минпромторге заявили о возобновлении программы льготного автокредитования в России

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В Минпромторге России сообщили о возобновлении программы льготного автокредитования для отдельных категорий граждан.
В Минпромторге заявили о возобновлении программы льготного автокредитования в России
  • Gettyimages.ru

Согласно заявлению ведомства, взять кредит на машину на льготных условиях смогут медработники, представители сферы образования, а также мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, которые принимают участие в СВО, и члены их семей.

«Базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля (для жителей ДФО — 25%). Под условия программы подпадают автомобили отечественного производства стоимостью до 2 млн рублей», — уточнили в Минпромторге.

Для отечественных электромобилей также действует скидка 25%, но при этом не более 625 тыс. рублей.

В Совфеде ранее рекомендовали Минпромторгу России продлить действие разрешения на покупку автомобиля с использованием средств маткапитала до 1 июня 2023 года.

Комитет Совета Федерации по экономической политике также предложил правительству рассмотреть вопрос увеличения объёмов финансирования государственной программы льготного автокредитования в 2023 году до 20 млрд рублей.

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