Совфед рекомендовал увеличить программу льготного автокредита до 20 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом говорится в рекомендациях комитета по итогам парламентских слушаний на тему развития автомобильной промышленности.
«Рекомендовать правительству рассмотреть возможность внесения изменения в федеральный закон... предусмотрев увеличение за счёт средств федерального бюджета ежегодных объёмов финансирования государственной программы льготного автокредитования... до 20 млрд рублей», — передаёт сообщение РИА Новости.
Ранее аналитическое агентство «Автостат» рассказало о подержанных машинах, которые чаще всего покупают в кредит.
По данным экспертов, число кредитов на автомобили с пробегом за два месяца 2023 года выросло на 32%.