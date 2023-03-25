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Совфед рекомендовал увеличить программу льготного автокредита до 20 млрд рублей

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Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает правительству рассмотреть вопрос увеличения объёмов финансирования государственной программы льготного автокредитования в 2023 году до 20 млрд руб.
Совфед рекомендовал увеличить программу льготного автокредита до 20 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом говорится в рекомендациях комитета по итогам парламентских слушаний на тему развития автомобильной промышленности.

«Рекомендовать правительству рассмотреть возможность внесения изменения в федеральный закон... предусмотрев увеличение за счёт средств федерального бюджета ежегодных объёмов финансирования государственной программы льготного автокредитования... до 20 млрд рублей», — передаёт сообщение РИА Новости.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» рассказало о подержанных машинах, которые чаще всего покупают в кредит.

По данным экспертов, число кредитов на автомобили с пробегом за два месяца 2023 года выросло на 32%.

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