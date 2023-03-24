Узнать больше

В «Автостате» рассказали о самых популярных подержанных машинах, покупаемых в кредит

Короткая ссылка
Аналитическое агентство «Автостат» рассказало о подержанных машинах, которые чаще всего покупают в кредит.
В «Автостате» рассказали о самых популярных подержанных машинах, покупаемых в кредит
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, число кредитов на автомобили с пробегом за два месяца 2023 года выросло на 32%.

Так, клиенты «Открытие Авто» чаще всего приобретают подержанные Kia Rio, Hyundai Solaris, LADA Granta, Kia Sportage и Volkswagen Polo.

Со своей стороны, директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич рассказал, что заёмщики предпочитают автомобили LADA, Hyundai, Kia и Volkswagen с пробегом.

В Совкомбанке, в свою очередь, сообщили о спросе на автокредиты среди тех, кто покупает машины корейских брендов и LADA.

Ранее Nation News сообщало, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить