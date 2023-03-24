В «Автостате» рассказали о самых популярных подержанных машинах, покупаемых в кредит

Аналитическое агентство «Автостат» рассказало о подержанных машинах, которые чаще всего покупают в кредит.

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, число кредитов на автомобили с пробегом за два месяца 2023 года выросло на 32%.

Так, клиенты «Открытие Авто» чаще всего приобретают подержанные Kia Rio, Hyundai Solaris, LADA Granta, Kia Sportage и Volkswagen Polo.

Со своей стороны, директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич рассказал, что заёмщики предпочитают автомобили LADA, Hyundai, Kia и Volkswagen с пробегом.

В Совкомбанке, в свою очередь, сообщили о спросе на автокредиты среди тех, кто покупает машины корейских брендов и LADA.

Ранее Nation News сообщало, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.