Узнать больше

Совфед рекомендовал Минпромторгу России продлить разрешение на покупку авто за маткапитал

Короткая ссылка
В Совфеде рекомендовали Минпромторгу России продлить действие разрешения на покупку автомобиля с использованием средств маткапитала до 1 июня 2023 года.
Совфед рекомендовал Минпромторгу России продлить разрешение на покупку авто за маткапитал
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации профильного комитета по итогам парламентских слушаний на тему развития автопрома.

«Рекомендовать рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ... предусмотрев разрешение использовать средства материнского капитала для приобретения автомобиля, в срок до 1 июня 2023 года», — говорится в тексте документа.

Комитет Совета Федерации по экономической политике также предложил правительству рассмотреть вопрос увеличения объёмов финансирования государственной программы льготного автокредитования в 2023 году до 20 млрд рублей.

Аналитическое агентство «Автостат» ранее рассказало о подержанных машинах, которые чаще всего покупают в кредит.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить