Совфед рекомендовал Минпромторгу России продлить разрешение на покупку авто за маткапитал

В Совфеде рекомендовали Минпромторгу России продлить действие разрешения на покупку автомобиля с использованием средств маткапитала до 1 июня 2023 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации профильного комитета по итогам парламентских слушаний на тему развития автопрома.

«Рекомендовать рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ... предусмотрев разрешение использовать средства материнского капитала для приобретения автомобиля, в срок до 1 июня 2023 года», — говорится в тексте документа.

Комитет Совета Федерации по экономической политике также предложил правительству рассмотреть вопрос увеличения объёмов финансирования государственной программы льготного автокредитования в 2023 году до 20 млрд рублей.

Аналитическое агентство «Автостат» ранее рассказало о подержанных машинах, которые чаще всего покупают в кредит.