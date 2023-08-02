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Депутат Красов: традиции ВДВ — это верность присяге и защита слабых

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Герой России, в прошлом начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Андрей Красов в беседе с RT рассказал об особенностях и традициях празднования Дня Воздушно-десантных войск.
Депутат Красов: традиции ВДВ — это верность присяге и защита слабых
  • РИА Новости

«Воздушно-десантные войска по праву являются резервом верховного главнокомандующего. И это право они доказали на полях сражений. Так было и на фронтах Великой Отечественной войны, так было в послевоенное время, так это было на огненных дорогах Афганистана, когда наши десантники боролись с терроризмом на Северном Кавказе, так было и в Грузии, так это было в Сирии», — рассказал Красов.

Он добавил, что войска ВДВ и сейчас доблестно исполняют свои задачи, участвуя в СВО.

«Воины-десантники, гвардейцы-десантники, крылатая пехота — каких только названий не придумывал народ любимым войскам — выполняют свои задачи, проявляя при этом образцы мужества и героизма. И не зря за время СВО 43 десантника были удостоены высшего звания и стали Героями Российской Федерации. А более трёх тысяч награждены государственными наградами. Вот это славные традиции. Я бы не смешивал, конечно, героические страницы традиций с купанием в фонтанах», — отметил парламентарий.

По его словам, традициями в воздушно-десантных войсках являются верность присяге и долгу, защита слабого и помощь друг другу в бою.

Собеседник RT также рассказал и об особенностях празднования Дня ВДВ.

«В этот день надевают символы воздушно-десантных войск — береты и тельняшки — не только военнослужащие, которые проходят службу в воздушно-десантных войсках, но и те воины-десантники, которые уже находятся в отставке или запасе. Это действительно традиция», — заключил Красов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днём ВДВ и отметил их мужество и отвагу в зоне СВО.

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