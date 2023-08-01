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Нейрофизиолог Нурисламов заявил о важности полноценного питания для нормальной работы мозга

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Нейрофизиолог Сергей Нурисламов заявил, что для нормальной работы мозга нужно полноценное питание.
Нейрофизиолог Нурисламов заявил о важности полноценного питания для нормальной работы мозга
  • Gettyimages.ru

В беседе с Общественной службой новостей он отметил, что если проблемы с концентрацией и памятью возникают в довольно молодом возрасте, то иногда достаточно отдохнуть и пересмотреть рацион, а если в организме уже есть серьёзные неполадки со здоровьем, то начать нужно с них.

«Нужно отладить систему доставки питательных веществ. А уже потом задуматься о пересмотре питания. Мозгу нужны жиры, белок, углеводы. Нужна и глюкоза в том числе», — сказал эксперт.

По его словам, рекомендуется мясо, фрукты, кисломолочные продукты, рыба или рыбий жир, зелень.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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