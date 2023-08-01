Нейрофизиолог Нурисламов заявил о важности полноценного питания для нормальной работы мозга

Нейрофизиолог Сергей Нурисламов заявил, что для нормальной работы мозга нужно полноценное питание.

В беседе с Общественной службой новостей он отметил, что если проблемы с концентрацией и памятью возникают в довольно молодом возрасте, то иногда достаточно отдохнуть и пересмотреть рацион, а если в организме уже есть серьёзные неполадки со здоровьем, то начать нужно с них.

«Нужно отладить систему доставки питательных веществ. А уже потом задуматься о пересмотре питания. Мозгу нужны жиры, белок, углеводы. Нужна и глюкоза в том числе», — сказал эксперт.

По его словам, рекомендуется мясо, фрукты, кисломолочные продукты, рыба или рыбий жир, зелень.

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