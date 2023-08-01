Кардиохирург Лысенко посоветовал минимизировать факторы риска при предрасположенности к болезням сердца

Заведующий отделением кардиохирургии №2 ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского», кандидат медицинских наук, кардиохирург Андрей Лысенко рассказал о мерах профилактики ишемической болезни сердца.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что это соблюдение режима дня, достаточный сон и полноценный отдых.

Если есть наследственная предрасположенность, то рекомендуется проверить уровень холестерина, провести ряд генетических исследований и минимизировать факторы риска, в том числе отказаться от вредных привычек.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.