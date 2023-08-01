Кардиохирург Лысенко посоветовал минимизировать факторы риска при предрасположенности к болезням сердца
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что это соблюдение режима дня, достаточный сон и полноценный отдых.
Если есть наследственная предрасположенность, то рекомендуется проверить уровень холестерина, провести ряд генетических исследований и минимизировать факторы риска, в том числе отказаться от вредных привычек.
Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.