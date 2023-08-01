Узнать больше

Кардиохирург Лысенко посоветовал минимизировать факторы риска при предрасположенности к болезням сердца

Короткая ссылка
Заведующий отделением кардиохирургии №2 ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского», кандидат медицинских наук, кардиохирург Андрей Лысенко рассказал о мерах профилактики ишемической болезни сердца.
Кардиохирург Лысенко посоветовал минимизировать факторы риска при предрасположенности к болезням сердца
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что это соблюдение режима дня, достаточный сон и полноценный отдых.

Если есть наследственная предрасположенность, то рекомендуется проверить уровень холестерина, провести ряд генетических исследований и минимизировать факторы риска, в том числе отказаться от вредных привычек.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить