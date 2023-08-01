Специалист Рагозин назвал телемедицину очень важным видом помощи

Директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

В беседе с радио «Комсомольская правда» Рагозин отметил, что чаще всего услуги телемедицины — это повторные консультации врачей и дистанционный мониторинг состояния пациентов, но спрос на такие обращения по-прежнему высокий.

В результате пациенты быстрее получают помощь. Телемедицина также позволяет снизить нагрузку на поликлиники.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.