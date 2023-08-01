Специалист Рагозин назвал телемедицину очень важным видом помощи
- РИА Новости
В беседе с радио «Комсомольская правда» Рагозин отметил, что чаще всего услуги телемедицины — это повторные консультации врачей и дистанционный мониторинг состояния пациентов, но спрос на такие обращения по-прежнему высокий.
В результате пациенты быстрее получают помощь. Телемедицина также позволяет снизить нагрузку на поликлиники.
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