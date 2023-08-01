Суд повторно оштрафовал певицу Монеточку на 30 тысяч рублей

Басманный суд Москвы повторно оштрафовал на 30 тыс. рублей певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову) за отсутствие маркировки иностранного агента.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановлением суда Гырдымовой назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — уточнили в суде.

16 июня текущего года сообщалось, что суд в Москве оштрафовал певицу Монеточку за отсутствие маркировки иноагента.

Также суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тыс. рублей рэпера-иноагента Oxxxymiron (Мирона Фёдорова)**.

* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.01.2023.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.