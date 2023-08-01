Суд повторно оштрафовал певицу Монеточку на 30 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Постановлением суда Гырдымовой назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — уточнили в суде.
16 июня текущего года сообщалось, что суд в Москве оштрафовал певицу Монеточку за отсутствие маркировки иноагента.
Также суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тыс. рублей рэпера-иноагента Oxxxymiron (Мирона Фёдорова)**.
* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.01.2023.
** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.