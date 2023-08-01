Узнать больше

Суд повторно оштрафовал певицу Монеточку на 30 тысяч рублей

Короткая ссылка
Басманный суд Москвы повторно оштрафовал на 30 тыс. рублей певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову) за отсутствие маркировки иностранного агента.
Суд повторно оштрафовал певицу Монеточку на 30 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости

«Постановлением суда Гырдымовой назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — уточнили в суде. 

16 июня текущего года сообщалось, что суд в Москве оштрафовал певицу Монеточку за отсутствие маркировки иноагента. 

Также суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тыс. рублей рэпера-иноагента Oxxxymiron (Мирона Фёдорова)**.

* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.01.2023. 

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить