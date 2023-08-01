Суд в Петербурге оштрафовал на 40 тысяч рублей рэпера-иноагента Oxxxymiron

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тыс. рублей рэпера-иноагента Oxxxymiron (Мирона Фёдорова)*.

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

«Фёдоров в социальной сети «ВКонтакте» 31 декабря 2022 года… распространил материал без указания на то, что представленная информация произведена и (или) распространена иностранным агентом Фёдоровым Мироном Яновичем либо касается его деятельности… Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей», — говорится в сообщении.

В декабре 2022 года суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Фёдорова на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.