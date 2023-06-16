Суд в Москве оштрафовал певицу Монеточку за отсутствие маркировки иноагента

Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей певицу Монеточку* за отсутствие маркировки иностранного агента.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Гырдымова признана виновной в совершении правонарушения по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал российского музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тыс. рублей по протоколу, составленному за дискредитацию Вооружённых сил России.

* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.01.2023.