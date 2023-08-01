Суд закрыл от прессы заседание по аресту матери смолинского маньяка
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Об этом информирует РИА Новости.
«Удовлетворить ходатайство следователя… о закрытии судебного заседания», — объявил судья.
В следствии объяснили просьбу закрыть заседание от СМИ тем, что там рассматривается в том числе дело об изнасиловании.
На суде Ческидова заявила, что девушка, которой удалось сбежать из плена, якобы на протяжении 14 лет жила с её сыном добровольно.
Ранее Следственный комитет России опубликовал видео из дома в посёлке Смолино Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. Ему предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании. Суд его уже арестовал.