Суд закрыл от прессы заседание по аресту матери смолинского маньяка

Суд закрыл от прессы заседание по избранию меры пресечения в отношении Валентины Ческидовой, которая обвиняется в похищении девушки. Её сын проходит обвиняемым по делу о похищении, убийстве и изнасиловании.

Об этом информирует РИА Новости.

«Удовлетворить ходатайство следователя… о закрытии судебного заседания», — объявил судья.

В следствии объяснили просьбу закрыть заседание от СМИ тем, что там рассматривается в том числе дело об изнасиловании.

На суде Ческидова заявила, что девушка, которой удалось сбежать из плена, якобы на протяжении 14 лет жила с её сыном добровольно.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео из дома в посёлке Смолино Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. Ему предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании. Суд его уже арестовал.