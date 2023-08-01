Биолог Марьинский рассказал о медузах, которые могут ужалить купающихся в Приморье людей

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Вадим Марьинский рассказал в беседе с RT, что опасность медуз кроется в стрекательных клетках, расположенных на щупальцах.

«В чём таится опасность медуз? На их щупальцах расположены стрекательные клетки. Фактически это клетка яйцевидной формы, внутри которой очень туго свёрнут в пружину маленький гарпун с острыми стилетами на конце, который, помимо механического повреждения, может ещё и нести на себе яд. И, увы, в водах Тихого океана, и в том числе в водах нашего Приморья, можно столкнуться с очень небольшого размера медузой — с медузой-крестовичком. Это существо опасно тем, что диаметр её купола — 2-3 см, максимум — 4. Она полупрозрачная, её практически не видно в воде, но, увы, стрекательные клетки этого создания несут довольно сильный яд, который воздействует в первую очередь на нервную систему», — рассказал Марьинский.

Он также подчеркнул, что для большинства людей этот укус не смертелен.

«Более того, для большинства людей он даже не несёт серьёзной опасности, только принесёт дискомфорт, но, к сожалению, у некоторых людей на него может быть значительно серьёзная реакция», — объяснил собеседник RT.

Эксперт добавил, что, купаясь в водах Приморья, необходимо знать о такой опасности.

«Если вдруг в воде вы почувствовали жжение какой-то из частей тела, вы сразу заметите, если встреча произойдёт, главное — постараться не паниковать, выйти из воды, место, где испытали дискомфорт, промыть как можно большим количеством пресной воды, удалить остатки щупалец и как можно быстрее отправляться в медицинское учреждение. Экспериментировать с тем, легко ваш организм перенесёт взаимодействие с ядом крестовичка или нелегко, лучше не стоит», — заключил специалист.

Ранее стало известно о том, что 13 человек за три дня попали в больницу после купания в Приморском крае из-за укусов медуз.