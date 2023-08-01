Строители Подмосковья завершают ремонт разрушенной в ходе боёв школы в Мариуполе

Строители Московской области заканчивают капитальный ремонт школы, которая находится в Приморском районе Мариуполя. Здание было серьёзно повреждено в ходе боевых действий.

Специалисты привели в порядок здание и проводят благоустройство территории, передаёт телеканал «360».

«Больше всего пострадала кровля, которую специалисты успешно заменили. Также завершены фасадные работы, восстановлен конструктив здания, заменены окна, проведены работы в местах общего пользования», — прокомментировал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее сообщалось, что строители ЯНАО восстановили 30 домов в Донбассе меньше чем за три месяца.