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Строители Подмосковья завершают ремонт разрушенной в ходе боёв школы в Мариуполе

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Строители Московской области заканчивают капитальный ремонт школы, которая находится в Приморском районе Мариуполя. Здание было серьёзно повреждено в ходе боевых действий.
Строители Подмосковья завершают ремонт разрушенной в ходе боёв школы в Мариуполе
  • Gettyimages.ru
  • © olga stepshenko

Специалисты привели в порядок здание и проводят благоустройство территории, передаёт телеканал «360».

«Больше всего пострадала кровля, которую специалисты успешно заменили. Также завершены фасадные работы, восстановлен конструктив здания, заменены окна, проведены работы в местах общего пользования», — прокомментировал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее сообщалось, что строители ЯНАО восстановили 30 домов в Донбассе меньше чем за три месяца.

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