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Строители ЯНАО восстановили 30 домов в Донбассе меньше чем за три месяца

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Восстановление домов в Донбассе с помощью строителей из Ямало-Ненецкого автономного округа идёт с опережением графика.
Строители ЯНАО восстановили 30 домов в Донбассе меньше чем за три месяца
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО.

«Меньше чем за три месяца ямальские строители восстановили 30 многоквартирных домов на территории Волновахского района ДНР, свои жилищные условия смогли улучшить 270 семей. На завершающей стадии находятся 50 многоквартирников, все работы идут с опережением контрактных сроков», — говорится в заявлении.

Отмечается, что за год ямальцы восстановили 39 социально значимых объектов, в планах строителей построить 94 дома общей площадью 120 тыс. квадратных метров к 2025 году.

Ранее телеканал «360» сообщил, что специалисты из Подмосковья помогут восстановить памятник «Бронекатер», который располагается на центральной аллее Приморского парка в Мариуполе.

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