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Депутат Аксаков: обслуживание клиентов кредитной организацией должно окупаться

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Полина Полетаева
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с RT прокомментировал предложение об освобождении операций по снятию и пополнению карт МИР от комиссий банкоматов, независимо от выпустившего карту банка.
Депутат Аксаков: обслуживание клиентов кредитной организацией должно окупаться
  • РИА Новости

Аксаков отметил, что любое обслуживание клиентов организацией несёт затраты.

«Тот же банкомат надо купить, поставить и обслуживать. И очевидно, что эти затраты надо за счёт чего-то покрывать», — пояснил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что взимаемые комиссии за те или иные операции идут не просто на установку банкоматов, а на обслуживающий их персонал и других сотрудников кредитной организации.

По его мнению, инициатива хоть и выглядит привлекательно, по сути, является популистской.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить операции по снятию и пополнению карт МИР от комиссий банкоматов, независимо от выпустившего карту банка.

Подробнее — в материале RT.

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