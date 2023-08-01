Депутат Аксаков: обслуживание клиентов кредитной организацией должно окупаться
- РИА Новости
Аксаков отметил, что любое обслуживание клиентов организацией несёт затраты.
«Тот же банкомат надо купить, поставить и обслуживать. И очевидно, что эти затраты надо за счёт чего-то покрывать», — пояснил депутат.
Парламентарий подчеркнул, что взимаемые комиссии за те или иные операции идут не просто на установку банкоматов, а на обслуживающий их персонал и других сотрудников кредитной организации.
По его мнению, инициатива хоть и выглядит привлекательно, по сути, является популистской.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить операции по снятию и пополнению карт МИР от комиссий банкоматов, независимо от выпустившего карту банка.
Подробнее — в материале RT.