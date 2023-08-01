Депутат Аксаков: обслуживание клиентов кредитной организацией должно окупаться

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с RT прокомментировал предложение об освобождении операций по снятию и пополнению карт МИР от комиссий банкоматов, независимо от выпустившего карту банка.

Аксаков отметил, что любое обслуживание клиентов организацией несёт затраты.

«Тот же банкомат надо купить, поставить и обслуживать. И очевидно, что эти затраты надо за счёт чего-то покрывать», — пояснил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что взимаемые комиссии за те или иные операции идут не просто на установку банкоматов, а на обслуживающий их персонал и других сотрудников кредитной организации.

По его мнению, инициатива хоть и выглядит привлекательно, по сути, является популистской.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить операции по снятию и пополнению карт МИР от комиссий банкоматов, независимо от выпустившего карту банка.



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