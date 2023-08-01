Во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре обнаружили младенца в коляске без родителей.

«На улице Победы, 75, в городе Комсомольске-на-Амуре обнаружен младенец в коляске без присмотра взрослых. Ребёнок доставлен в медицинское учреждение, где незамедлительно осмотрен специалистами. Угрозы его жизни не имеется», — сообщили в прокуратуре региона.

Обстоятельства случившегося выясняются, надзорные органы начали поиск родителей или законных представителей малыша.

Ранее в Москве младенца нашли в камере мусоропровода.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Москве, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.