В Москве младенца нашли в камере мусоропровода

Новорождённый младенец обнаружен в камере мусоропровода в одном из жилых домов в Москве.

Брошенной новорождённой девочке один день, передаёт Пятый канал.

Ребёнка обнаружили в подъезде на Северном бульваре. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Москве, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Следователи и криминалисты работают на месте, производится осмотр, устанавливается местонахождение матери ребёнка», — говорится в официальном сообщении ведомства.

В марте «Известия» публиковали рассказ мальчика, который нашёл на улице завёрнутого в пакет младенца.