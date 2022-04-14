В Москве младенца нашли в камере мусоропровода

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Новорождённый младенец обнаружен в камере мусоропровода в одном из жилых домов в Москве.
В Москве младенца нашли в камере мусоропровода
  • РИА Новости

Брошенной новорождённой девочке один день, передаёт Пятый канал.

Ребёнка обнаружили в подъезде на Северном бульваре. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Москве, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Следователи и криминалисты работают на месте, производится осмотр, устанавливается местонахождение матери ребёнка», — говорится в официальном сообщении ведомства.

В марте «Известия» публиковали рассказ мальчика, который нашёл на улице завёрнутого в пакет младенца.

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